Messa in sicurezza delle Chiese, oltre un milione di euro per la Chiesa del Purgatorio di Bucchianico

Il vescovo di Sulmona nei giorni scorsi aveva acceso i riflettori sulla situazione delle chiese abruzzesi e sulla necessità di finanziamenti per “salvare” almeno cento chiese. Una notizia importante, per la tenuta di torri, campanili e chiese, è arrivata dal Ministero della Cultura: stanziati 129,3 milioni di euro. Fondi del PNRR che sono stanziati dal Ministero per i luoghi di culto.

Sono venti le chiese in Abruzzo per cui sono state stanziati i fondi, due in provincia di Chieti: la Chiesa del Purgatorio di Bucchianico e la Chiesa Maria SS del Carmine a Vasto. Alla prima sono stati destinati 1.130.000 euro e alla seconda 620.000 euro.

Nella foto Chiesa del Purgatorio di Bucchianico, fonte: Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto