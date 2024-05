Hospice "Alba chiara" Lanciano, in visita gli studenti dell'Istituto superiore 'Da Vinci - De Giorgio"

Gli allievi della classe 5a SAS dell'Istituto di istruzione superiore "Da Vinci - De Giorgio" di Lanciano hanno visitato l'hospice "Alba Chiara" di Lanciano.



I ragazzi, accolti dalla responsabile, Mirella Di Prinzio, e dallo staff dell'hospice, hanno avuto l'opportunità di conoscere il personale, osservare la struttura, ascoltare il racconto delle attività svolte e fare domande.



È stata un’occasione per comprendere meglio cosa significa lavorare in un ambiente come l’hospice e quanto sia prezioso il contributo di ciascuno.