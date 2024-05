Il Coordinamento Uniti per la salute organizza per sabato 25 maggio alle ore 11 davanti all’ingresso dell’Hospice Alba Chiara in Via Belvedere a Lanciano una manifestazione cittadina in difesa della struttura, punto di riferimento sicuro e sensibile per il nostro territorio , struttura che si è sempre distinta negli anni per competenza, efficienza e grande senso di umanità. La mobilitazione ,“Hospice: subito personale e fondi”, per richiamare l’attenzione di tutti e soprattutto delle Istituzioni perché non si possono mettere a rischio la cura, la continuità assistenziale, l’amore e il sostegno ,anche alle famiglie , delle persone più fragili. Tutta la cittadinanza è invitata ad intervenire.

Coordinamento Uniti per la Salute