“Scelgo, quindi sono”: campagna di sensibilizzazione contro l’uso di sostanze stupefacenti

È stata presentata presso il Salone Benito Lanci della Casa di Conversazione la campagna di sensibilizzazione dal titolo “Scelgo, quindi sono” contro l’uso di sostanze stupefacenti, promossa dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Lanciano, sviluppato nell’ambito del Progetto “Scuole Sicure 2020/2021”. Si tratta di un’attività di prevenzione e contrasto all’uso di sostanze stupefacenti che spinga i ragazzi a riflettere ed a compiere scelte consapevoli e ragionate e che non siano frutto di comportamenti di omologazione di gruppo.

Sono intervenuti: il Sindaco Filippo Paolini, l’Assessore all’Istruzione Angelo Palmieri, la Presidente della Camera Penale di Lanciano Marta Di Nenno e la Dirigente del SerD di Lanciano Francesca Mastrangelo.

L'iniziativa, che giunge ora a conclusione, è stata articolata in diverse fasi attraverso incontri informativi presso gli istituti scolastici con la collaborazione di Camera Penale di Lanciano, Tenenza dei Carabinieri di Lanciano e la ASL Lanciano-Vasto-Chieti.

Nei prossimi giorni, con lo slogan "Scelgo, quindi sono", la campagna sarà rafforzata attraverso una serie di immagini d'impatto e messaggi evocativi, mediante diffusione mirata nelle scuole superiori della città, di locandine e flyer, attività su organi di stampa e sul web, e la collocazione di 8 totem di grande impatto negli atrii delle scuole.

In tutti i supporti grafici è stato inserito un QR code di contatto con le strutture sanitarie della ASL dove è possibile rivolgersi in forma riservata in caso di necessità.

L'evento conclusivo si terrà il 21 maggio presso l’Auditorium “Gennaro Paone” della BPER. In questa occasione 400 studenti parteciperanno a un dibattito con il noto rapper Antonio Sciotto, in arte “Chicoria”.

Un format che l’artista sta portando presso le scuole e le comunità, con un elevato impatto emotivo e comunicativo. Nel corso dell'incontro, Chicoria racconterà le sue esperienze e dialogherà apertamente con i ragazzi, affrontando tematiche attuali e scomode ma di fondamentale importanza, come l’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti, la tossicodipendenza e il percorso discendente che porta prima a delinquere e poi, attraverso crimini sempre più gravi, a finire in carcere.

Parte dell'incontro è dedicata alla descrizione di cosa significa realmente vivere in carcere e di cosa comporta la perdita della libertà. Tuttavia, il focus principale è sulla rinascita personale, sulla presa di coscienza di se stessi come individui, e sull'importanza di mettere a frutto i propri talenti e passioni per trovare la propria strada.

Utilizzando il linguaggio dei giovani, il rapper riesce a comunicare efficacemente con gli studenti, affrontando temi controversi di cui è difficile parlare nei contesti scolastici tradizionali. Chicoria spera di illuminare gli studenti affinché trovino il loro “giusto cammino”.

L’obiettivo della campagna è sensibilizzare efficacemente i ragazzi sulla gravità dell'abuso di sostanze e su come l'informazione e il dialogo siano strumenti potenti per il cambiamento e la prevenzione. Questa iniziativa rappresenta un impegno continuativo verso il benessere e la sicurezza dei nostri giovani, sperando di guidarli in scelte più consapevoli e costruttive.