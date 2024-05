Buoni pasto per i dipendenti della Asl che effettuano turni superiori alle sei ore

Dopo anni di attesa arriva una vittoria importante per la FP Cgil di Chieti.

Tutti i dipendenti della Asl 02 Lanciano/Vasto/Chieti che svolgono turni superiori alle sei ore, hanno da oggi diritto al buono pasto. Questo quanto stabilito nell'udienza di oggi dinanzi al Tribunale di Vasto in merito al diritto anche dei lavoratori turnisti ai buoni pasto.

La Asl, a seguito delle ultime sentenze sul punto, ha riconosciuto in via transattiva il diritto per i cinque anni precedenti la messa in mora o il deposito del ricorso per tutti i lavoratori che hanno effettuato turni superiori alle 6 ore e per ogni giorno di effettivo lavoro.

Un risultato che crea un importante precedente.

"Ringraziamo tutti i lavoratori che hanno avuto fiducia in noi – dichiara il segretario provinciale FP Cgil di Chieti Carmine Gasbarro – Ringraziamo il nostro legale Michele Sonnini per il prezioso impegno e per la professionalità nel sostenere la causa portata a termine con un importante risultato. Il buono pasto per noi della FP CGIL Chieti, non è solo un incentivo, ma rappresenta un riconoscimento importante che va a valorizzare i dipendenti della ASL 02, per il lavoro svolto a garanzia della salute dei cittadini".

"In questi giorni attraverso la contrattazione economica decentrata di secondo livello – continua Carmine Gasbarro - attendiamo la proposta della ASL in merito all'erogazione dei buoni pasto anche per tutti gli altri lavoratori che non può essere peggiorativa rispetto a quanto ottenuto, per evitare nuovi ricorsi".