Mario Stefano Pietrodarchi in scena con Misa Tango

Sabato 18 maggio alle 21, imperdibile appuntamento, ad Atessa, nella Cattedrale di San Leucio, con la suggestiva “MisaTango”. L’evento – organizzato dall’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’Associazione “Core a Core”- vedrà protagonisti artisti di spicco del panorama musicale italiano e internazionale in uno spettacolare ensemble di voci, pianoforte, coro, orchestra d’archi e lo straordinario Mario Stefano Pietrodarchi al Bandoneòn. Pietrodarchi torna a suonare nella sua città natale e porta con sé musicisti straordinari come Martin Palmieri, compositore della Misa Tango e pianista, il quintetto d’archi dell’Accademia di Santa Sofia, il soprano Nadezhda Nesterova, il direttore KingaLitowska e i cori “Hippolito Sabino” di Lanciano e “Core a Core” di Atessa per una serata di musica di altissimo livello con oltre 60 musicisti.

La Misa Tango è una composizione del tutto confacente alla messa tradizionale, con ritmi tipici del tango argentino. Troviamo, infatti, le parti fisse della tradizione cattolica (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei), la passionalità del tango e la solennità dei cori.