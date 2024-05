Supporto Formazione Lavoro, Cgil: “Pagamenti a singhiozzo e incertezza sul futuro, intervengano Regione e Inps”

“Dallo scorso marzo, la maggior parte dei percettori di SFL si è visto sospendere il pagamento dell'indennità di 350€. Si tratta complessivamente di centinaia di abruzzesi percettori dell'indennità che, per chi ha meno di 60 anni, ha parzialmente sostituto il Reddito di Cittadinanza. Persone in situazione di forte indigenza economica, spesso con storie difficili alle spalle e con enormi difficoltà a trovare lavoro, che si sono attivati tramite i Centri per l'Impiego, in percorsi per la ricerca di occupazione. Ma da marzo, a seguito di una circolare INPS, per molti di loro i pagamenti sono cessati andando a peggiorare le condizioni di gente che già viveva situazioni di estrema difficoltà, senza avere, peraltro, notizie certe su cosa accadrà in futuro”.

Inizia così una nota della segretaria regionale CGIL Abruzzo Molise, Federica Benedetti, e del coordinatore regionale INCA CGIL Abruzzo Molise, Mirco D'Ignazio. “La durata prevista del Supporto Formazione Lavoro, partito lo scorso mese di settembre, sarebbe stata di 12 mesi, ma, oltre ad aver scontato forti ritardi nella fase iniziale anche per l'assenza di corsi di formazione disponibili, ora non è chiaro quali saranno i tempi dei pagamenti mensili”, aggiungono, parlando di “ritardi e incertezze i cui effetti sono particolarmente gravi considerato che si stanno scaricando sulle spalle di una fascia di popolazione con forti fragilità sociali ed economiche, a cui è già stato ridotto l'importo del precedente reddito di cittadinanza e che oggi si vede bloccato anche il pagamento del piccolo sussidio dell'SFL”.

Per queste ragioni, CGIL e Patronato INCA Abruzzo Molise hanno richiesto all'Assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali della Regione Abruzzo e alla direzione regionale INPS “l'istituzione di un tavolo permanente di confronto che monitori l'andamento di Supporto Formazione Lavoro e Assegno Di Inclusione in Abruzzo e trovi una rapida soluzione alle problematiche che stanno impedendo ai beneficiari di percepire puntualmente quello di cui hanno diritto. Un tavolo che, inoltre, analizzi i numeri reali di due misure che, a differenza di quanto accadeva in passato con il Reddito di Cittadinanza, non sono mai stati resi noti aumentando ulteriormente l'incertezza sulla reale efficacia degli strumenti”.