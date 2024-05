Nuova illuminazione per il “salotto” di Rocca San Giovanni

Sono terminati i lavori di efficientamento energetico e adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione in Piazza degli Eroi, nel cuore del borgo a Rocca San Giovanni. Un nuovo impianto a led che renderà ancor più accogliente il ‘salotto’ cittadino, ospitando tutti coloro che vorranno trascorre le serate raccolti tra il Palazzo comunale “G. Croce” e la Chiesa Parrocchiale di “S. Matteo Apostolo”.

Le opere sono state realizzate con finanziamenti ministeriali ottenuti dal Comune di Rocca San Giovanni di cui al D.L. 6 Novembre 2021, n. 152 rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, con le quali sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul PNRR in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione, modificando con l’art. 20 le disposizioni di cui all’art. 1 della Legge 27 Dicembre n. 160 inerenti gli “Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”.

Oltre alla messa in funzione del nuovo impianto illuminante si è provveduto a mettere in sicurezza la Piazza con appositi dissuasori, ad effettuare lavori necessari all’abbattimento delle barriere architettoniche davanti al Municipio, nonché a migliorare l’estetica dell’area grazie a nuovi elementi floreali d’arredo. L’Amministrazione comunale continua il percorso verso una sempre più attenta transizione ecologica e rivoluzione verde, prestando attenzione alla cura e al decoro, non solo degli edifici e degli immobili comunali, ma anche degli spazi e delle aree destinate al pubblico servizio.

Amministrazione Comunale di Rocca San Giovanni

Foto: Luciano D’Antonio