Si spostano più a sud le ricerche di Milena Santirocco

Continuano le ricerche di Milena Santirocco, la donna di Lanciano di 54 anni di età della quale denunciata la scomparsa da domenica scorsa.

Ieri si è tenuto in tavolo tecnico nella sede della Prefettura di Chieti al quale ha partecipato anche l'associazione Penelope, punto di riferimento delle famiglie e degli amici delle persone scomparse.

Dopo la prima fase delle ricerche che si è concentrata nel territorio di Torino di Sangro, ultimo luogo frequentato da Milena, si é deciso di spostare la base operativa più a sud, nell'area di Casalbordino Lido.

All'opera per le attività di ricerche, via terra ed anche via mare, ci sono l'Ucl (Unità di Comando Locale) dei Vigili del Fuoco, unità cinofile, squadre di Protezione Civile, Guardia Costiera, sommozzatori del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara e volontari.

“I chilometri bonificati sono molti, ma di Milena nessuna traccia”, si legge in una nota dell'associazione Penelope.