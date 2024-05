Amministratori e associazioni a confronto sul programma "Regione del Benessere"

Le opportunità legate alla collaborazione, recentemente stipulata tra l'Amministrazione Comunale di Fossacesia, promossa dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, con l'Agenzia per la promozione del turismo sostenibile (Apts), e l'amministratore unico di Terme Inn Popoli srl, Benigno D'Orazio, nell'ambito del programma "Regione del Benessere", saranno illustrate oggi, alle ore 17:30, al Parco dei Priori, nell'area monumentale di San Giovanni in Venere, a Fossacesia, in un convegno al quale prenderanno parte, insieme al sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, Gianguido D'Alberto, Presidente dell'Associazione Comuni Italiani Abruzzo (ANCI) e sindaco di Teramo, i primi cittadini Moriondo Santoro (Popoli), Fabio Caravaggio (Rocca San Giovanni), Massimo Tiberini (Casoli), Gabriele D'Angelo (Castel Frentano) , Carlo Ricci, Direttore del Gal Costa dei Trabocchi, Alfonso Di Fonzo, Presidente di Trabocchi Mob, Silvia Tauro, Presidente di Legambiente. L'incontro sarà moderato da Benigno D'Orazio. Tema del confronto: "Termalismo, turismo sociale e turismo sostenibile".



Tra i programmi previsti con l'intesa, che oltre a Fossacesia, vede l'adesione dei Comuni di Rocca San Giovanni e successivamente anche di Casoli e Castel Frentano , l'opportunità di offrire ai cittadini dai 65 anni in poi, di ricevere cure termali o soggiornare nelle terme di Popoli già dalla prossima estate.

«Le basi per giungere all'intesa con l'Apts e Terme Inn Popoli, erano state avviate già alcuni mesi fa, nel corso di un incontro con D'Orazio, ed ora è diventata una realtà. La consideriamo come una opportunità per favorire la frequentazione delle Terme di Popoli ai nostri cittadini, ma anche per la promozione del benessere fisico e mentale – hanno sottolineato i sindaci Di Giuseppantonio,Santoro, Tiberini, D'Angelo, Caravaggio - Un altro aspetto a cui abbiamo rivolto la nostra attenzione ha riguardato lo sviluppo turistico tra la Costa dei Trabocchi ed i comuni del nostro territorio con le aree interne dell'Abruzzo, con scambi di idee, programmi e progetti, come è avvenuto appunto con Popoli, e che amplieremo, coinvolgendo altre realtà del territorio con iniziative allo studio».