Ai blocchi di partenza l'attivitÃ  organizzativa della Podisti Frentani

È appena ripartita una nuova stagione podistica che vede il sodalizio dei Podisti Frentani tra le compagini di maggior attività nel podismo su strada.

A tenere impegnato il folto gruppo presieduto da Paola Zulli (circa un centinaio i tesserati) non solo le gare a cui partecipano, ma anche una serie di eventi che hanno già una fisionomia ben delineata su tutto il territorio frentano a livello organizzativo.

La perla di inizio stagione è la Tre Borghi-Memorial Adriano Mattioli (domenica 5 maggio) che giunge alla sesta edizione e con il suo carattere itinerante tra le zone di partenza e di arrivo che si alternano annualmente: il fulcro generale di quest'anno è Badia di Frisa che collega Frisa e Guastameroli con la competitiva di 12,5 chilometri che scatterà alle 10:00. Il clichè è arricchito dalle gare riservate ai bambini e ai ragazzi (alle 9:15), oltre alla eco-camminata e al nordic walking. Le iscrizioni sono ancora attive alla quota di 10 euro, comprensiva di pacco gara, entro e non oltre le 23:00 di venerdì 3 maggio tramite il sito TimingRun.

Nel calendario degli appuntamenti 2024 targati Podisti Frentani, c'è anche l'iniziativa Correre Liberamente in programma sabato 8 giugno: una gara competitiva e una non competitiva, in un circuito allestito all'interno della casa circondariale di Villa Stanazzo, a Lanciano. Si tratta dell'ottava edizione organizzata dalla direzione del carcere, in collaborazione con il due volte campione del mondo di ultramaratona Mario Fattore.

Verso la fine dell'estate, si ritorna a correre domenica 15 settembre sulle orme di San Francesco che conferma tutto quello che è avvenuto nel 2023 con la 6 ore e la 8 ore, a cui si aggiunge una 33 giri a Treglio per gli specialisti delle gare "endurance".

Il cerchio degli eventi si chiude domenica 27 ottobre con l'altra perla della BCC Half Marathon-Costa dei Trabocchi, da Ortona a Fossacesia Marina sulla distanza di 21.097 chilometri, per dare vita a un evento che, alla prima edizione, ha calamitato l'attenzione di un numero elevato di sportivi e di appassionati lungo la Via Verde sul tracciato suggestivo dell'antica ferrovia adriatica.

Comunicato Stampa Podisti Frentani