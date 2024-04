"Collegamento tra mondo politico, studentesco e imprenditoriale"

Nasce la sezione giovanile teatina di Professione Italia, associazione composta da un nutrito gruppo di giovani professionisti, studenti e imprenditori che puntano a creare un think-tank con il mondo politico e istituzionale per elaborare idee e progetti concreti in modo da contribuire a realizzare un territorio "smart" che possa cambiare facilmente e rapidamente alle richieste del tempo, pur senza perdere la propria connotazione caratterizzante.

Una delle prime proposte lanciate è stata proprio quella su un tema delicato ed importante come la sanità e le farmacie comunali.

"Tra le prime cose che faremo sarà quella di coinvolgere in questa squadra un numero sempre crescente di donne e uomini che attraverso le proprie conoscenze ed esperienze possano contribuire a migliorare la regione e le sue peculiarità". Così il presidente della sezione giovani, Alessio Pellicciotta.

Presenti alla conferenza stampa il presidente nazionale Antonio De Angelis, il presidente della sezione di Chieti, Micaela Camiscia, e il vicepresidente Alfonso Ucci, e molti amministratori pubblici tra cui il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Campitelli, i sindaci di Fossacesia ed Archi, rispettivamente Enrico Di Giuseppantonio e Mario Troilo, i consiglieri comunali di Chieti, Carla Di Biase, Serena Pomilio e Damiano Zappone.

"L'impulso innovativo dei nostri giovani sarà scriminate per presentare proposte concrete per sviluppare meglio alcune tematiche finora inascoltate. Sono orgogliosa di questo gruppo al quale non farò mancare il mio supporto sia da presidente della sezione senior che da professionista" ha aggiunto il presidente di Professione Italia Chieti, l'avvocato Micaela Camiscia.