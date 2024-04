Importante passo avanti per trasporto pendolari in Val di Sangro

Il sopralluogo congiunto di ieri tra Arap, comune di Atessa, Regione e azienda Atm per ripristinare il servizio trasporto per i pendolari provenienti dal Molise nella più grande zona industriale del centro sud, è un passo importante per valutare le azioni necessarie per ripristinare il servizio.

Dopo le richieste fatte dalle organizzazioni sindacali e in particolare dalla Fim Cisl Abruzzo Molise e Fit Cisl di implementare in piena sicurezza le 11 fermate nella zona industriale di Val di Sangro, auspichiamo che gli organi competenti facciano il possibile per risolvere l’annoso problema ormi di vecchia data.

La FIM-CISL si impegna a monitorare e sollecitare una soluzione senza creare ulteriori disagi ai lavoratori.