L’associazione Quattro Stagioni ricorda gli ottant’anni della liberazione di Castel Frentano

In occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione di Castel Frentano avvenuta nel dicembre 1943 per mano delle truppe neozelandesi, l’Associazione culturale Quattro Stagioni, nata lo scorso anno grazie all’iniziativa di alcuni giovani castellini, celebrerà tale ricorrenza con la proiezione del documentario “Ricordi di Guerra”che si svolgerà mercoledì 24 aprile alle ore 18 presso la sala Santo Stefano di Castel Frentano.

Si tratta di un toccante documentario autoprodotto dall’associazione e realizzato da Matteo Silverio con le testimonianze di diversi castellini che hanno vissuto in prima persona il drammatico periodo dell’occupazione tedesca a seguito dell’Armistizio dell’8 settembre 1943 fino alla liberazione il 2 dicembre dello stesso anno da parte del contingente neozelandese al seguito delle truppe alleate durante la Battaglia del Sangro. Il tutto condito da suggestive immagini d’epoca e attuali del borgo frentano.

“Per ricordare gli 80 anni dal passaggio del fronte a Castel Frentano abbiamo raccolto immagini dell’epoca e testimonianze di persone che hanno vissuto quel periodo creando un documentario – spiega Bruno Di Camillo, presidente dell’Associazione Quattro Stagioni - Oggigiorno stiamo vivendo un periodo in cui la guerra è tornata di attualità e il nostro obiettivo è sensibilizzare la popolazione per far sì che quegli orrori non accadano mai più.Un ringraziamento speciale va al nostro vicepresidente Matteo Silverio che si è occupato della parte tecnica e realizzativa del documentario”, conclude Di Camillo. L’evento sarà ad ingresso libero.