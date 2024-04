Ecomob: inaugurata la settima edizione

Inaugurata la settima edizione di Ecomob, il primo grande evento in Italia dedicato alla mobilità sostenibile, al turismo esperienziale e alla green economy, con il coinvolgimento diretto delle aziende e dei visitatori. Al taglio del nastro a piazza Salotto, sede dell'evento, con lo spazio che si estende fino al mare, presenti i rappresentanti delle istituzioni, dei partner e sponsor della manifestazione.



Tre giorni di expo, dunque, all’insegna di mobilità sostenibile, fra automotive elettrico, e-scooter, e-bike, micromobilità e test drive, oltre ai momenti dedicati al turismo esperienziale, con promozione del territorio, cicloturismo, turismo attivo ed enogastronomico e il tema della green economy, fra energia e clima, green city e territorio, economia circolare, mobilità urbana e sistema agroalimentare.



Gli appuntamenti per il programma dei convegni: sabato 20 aprile dalle 9,30 alle 13 ci si confronta sul tema Il ruolo delle piste ciclabili nello sviluppo sostenibile del turismo - In bilico tra pianificazione strategica e opera edilizia; dalle 16 alle 18 è la volta di Mobilità sostenibile, turismo esperienziale & green economy - Abruzzo Attrattivo per Ecomob 2024; domenica 21, poi, dalle 10,30 alle 12,30 è la volta di Smart Mobility, convegno dedicato alle forme innovative di mobilità.