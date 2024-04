Appuntamento oggi pomeriggio alle 15.30 presso la Sala Benito Lanci dell’ex Casa di Conversazione in piazza Plebiscito a Lanciano con il convegno “Amministrazione di sostegno: legislazione e servizi sociali a confronto”. L’evento è organizzato dalla Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita in collaborazione con la sezione lancianese dell’A.I.G.A.

All'evento ha aderito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano ed è patrocinato dal Comune di Lanciano.

"Il tema dell'amministratore di sostegno - evidenzia l'Avv. Rocky Mariano, Presidente del C.d.A. della Fondazione – è attuale, impegnativo e soprattutto trasversale tenuto conto della contestuale connotazione giuridica, sanitaria e sociale.

Il convegno si rivolge agli amministratori, agli avvocati, agli assistenti sociali ed a tutte le realtà che a vario titolo erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie in favore di soggetti fragili.

Desidero ringraziare i relatori per la disponibilità mostrata e l'A.I.G.A. Lanciano, nella persona della Presidente, per la preziosa collaborazione nell'organizzazione di questo importante evento formativo.

L'incontro si propone di approfondire la figura, i compiti e le funzioni dell'amministratore di sostegno come strumento a supporto della persona non più in grado di essere autonoma, consolidare le prassi esistenti e condividere eventuali proposte migliorative".