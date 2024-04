Fabrizio Bomba a Verona in visita alle aziende abruzzesi del Vinitaly

Il presidente di Casartigiani Chieti e Confidimpresa Abruzzo, Fabrizio Bomba, si è recato a Verona dove ha incontrato le aziende abruzzesi presenti al Vinitaly.

“Una esperienza molto positiva. Ho avuto l'onore di visitare gli stand di alcuni dei nostri produttori e aziende agricole abruzzesi. Ciò che ho visto mi ha riempito di orgoglio e di una profonda emozione: la passione, la dedizione e la qualità dei nostri prodotti hanno brillato con luce propria in una delle più prestigiose vetrine internazionali del settore.” ha dichiarato Bomba.

“Quest'esperienza ha rafforzato la mia convinzione che l'artigianato e l'agricoltura abruzzese rappresentino non solo la nostra storia e la nostra tradizione, ma anche il nostro futuro. Un futuro fatto di impegno, di innovazione e di un impegno costante per portare la qualità e l'eccellenza del nostro territorio a livello globale.”

Bomba ha ribadito l’impegno di Casartigiani Chieti e Confidimpresa Abruzzo nei confronti del comparto agricolo. “Qualche mese fa ho ricevuto un gruppo di produttori preoccupati per i danni causati dalla peronospora ed abbiamo cercato di agevolarli per l’accesso al credito e per i costi relativi ai finanziamenti. Continueremo a sostenerli con tutto il nostro impegno e la nostra determinazione, per fare dell'artigianato e dell'agricoltura abruzzese una forza ancora più grande e riconosciuta a livello nazionale e internazionale”.