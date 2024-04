Era latitante da 10 anni, arrestata a Perano a casa della madre

Era latitante dal 2014 la 45enne, rintracciata a Perano, nell'abitazione della madre ed arrestata dai Carabinieri.

La donne, che viveva in Germania, deve scontare una pena di quasi 5 anni per tentata rapina, furto e lesioni, reati commessi in diversi centri della provincia, come Guardiagrele, Vasto e Francavilla al Mare nel 2007, in concorso con l'allora compagno, in seguito deceduto.

A fermarla sono stati i militari della Stazione di Archi. La donna è stata trasferita nella sezione femminile del Carcere di Chieti.