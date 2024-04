Ribalta di prestigio per il corto 'La Preda' di Pierluigi Di Lallo

“Siamo emozionati di apprendere la notizia della presentazione del cortometraggio “La Preda”, l’ultimo lavoro del nostro concittadino e registra Pierluigi Di Lallo, avvenuta presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, che tratta il tema della violenza di genere”.

Così, in una nota, il Comune di Rocca San Giovanni.

Il corto mostra mirabilmente come un incontro apparentemente piacevole possa trasformarsi, per la donna, in un incubo di violenza. E come, attraverso un mirabile colpo di scena, la denuncia della violenza, o del semplice tentativo, rappresenti lo strumento fondamentale di difesa.

All’iniziativa dell’On. Martina Semenzato, Presidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere, erano presenti, tra gli altri, la produttrice e attrice protagonista, Alessandra Relmi, uno dei protagonisti, l'abruzzese Federico Perrotta, ed un pubblico di giovani studenti di giurisprudenza.

“Complimenti Pierluigi per la tua professionalità e sensibilità!”, il messaggio conclusivo da Rocca San Giovanni.