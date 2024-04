MA1, Fim Cisl primo sindacato tra le Rsu

La FIM-CISL risulta l'organizzazione sindacale più votata per il rinnovo della RSU e RLS nelle elezioni che si sono tenute ieri alla MA1 di Val Di Sangro. La lista FIM-CISL ottiene il 55 % dei voti validi totali ed elegge 2 Rsu. Vengono eletti come Rsu Giovanni Sabatini e Giuseppe Di Mascio quest’ultimo è risultato il candidato più votato in assoluto, ed è stato eletto anche come RLS. Come segreteria FIM CISL Interregionale Abruzzo-Molise, esprimiamo grande soddisfazione per il risultato che abbiamo ottenuto.

É una vittoria che premia il lavoro fatto in questi anni dai nostri delegati, che ci permetterà di consolidare e sviluppare ulteriormente le buone prassi della contrattazione aziendale e rafforzare il presidio sindacale per promuovere quotidianamente la nostra azione di giustizia sociale a sostegno di tutte le maestranze. Un ringraziamento particolare a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori della MA1, che con il loro voto hanno confermato la loro fiducia nella nostra organizzazione. Un ulteriore ringraziamento è per tutta la squadra della Fim-Cisl della MA1: Canosa Mattia, Enrico Basilico. Questi risultati ci riempiono d'orgoglio e ci danno maggiore responsabilità e forza nell'affrontare gli impegni futuri.

Per la Segreteria Interregionale Fim- Cisl Abruzzo Molise Dorato Di Camillo