Deleghe 'pesanti' per Magnacca: "Marsilio ha tenuto conto dell'importanza della provincia di Chieti"

"Ringrazio Marco Marsilio per aver tenuto conto dell'importanza della provincia di Chieti e del risultato elettorale per la sua rielezione alla presidenza della Regione Abruzzo.

Lo ringrazio per aver ribadito nel corso del suo intervento per l'illustrazione del programma di legislatura, del valore delle deleghe che mi sono state assegnate in una regione dove il settore industriale e manifatturiero contribuisce in maniera corposa al Pil regionale. Una responsabilità che assumo a servizio dell'intera regione che merita di continuare nella sua crescita garantendo futuro e prosperità ai cittadini abruzzesi".

A dichiararlo Tiziana Magnacca, neo assessore regionale con delega alle Attività Produttive (Industria, Commercio e Artigianato); Ricerca industriale; Lavoro.