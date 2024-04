Salute della donna, visite gratuite negli ospedali della provincia di Chieti

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, la Asl Lanciano Vasto Chieti offrirà visite, esami e consulenze gratuite negli ospedali di Chieti, Lanciano, Ortona e Vasto in occasione dell’(H) Open Week promosso da Fondazione Onda ETS da giovedì 18 a mercoledì 24 aprile 2024.

L’obiettivo è promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile negli ospedali ai quali Onda ha attribuito il “bollino rosa”, un riconoscimento per l’attenzione rivolta alle patologie della donna e per un “approccio di genere”.

Tutti i servizi offerti, in provincia di Chieti e in tutta Italia, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it ( qui la pagina di ricerca ) con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Le aree specialistiche interessate dall’iniziativa di Fondazione Onda riguardano cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e i percorsi dedicati alla violenza sulla donna.



Di seguito gli appuntamenti in provincia di Chieti e le modalità di partecipazione.



OSPEDALE DI CHIETI



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 18/04/2024 - 19/04/2024 - 22/04/2024 - 23/04/2024

Tipologia: Colloquio psicologico

Ulteriori Informazioni: Dott.ssa Anna Di Profio

Orario mattina: 09:00 - 12:00

Luogo / Sede: 14°livello, corpo A, Ambulatorio di Psiconcologia

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0871.358006 , annadiprofio@gmail.com



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 18/04/2024

Tipologia: Consulenza ostetrica sulla salute perineale della donna

Ulteriori Informazioni: Le ostetriche effettueranno un colloquio ostetrico e una valutazione ostetrica perineale

Orario mattina: 09:00 - 12:00

Luogo / Sede: Ambulatorio di Ginecologia livello 6° – Piastra ambulatoriale Corpo H- stanza n.630

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0871.357371

Note: Chiamare lunedì-martedì-sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 22/04/2024

Tipologia: visite/consulenze con personale del Centro Obesità e dei Disturbi alimentari

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 08:30 - 13:30

Luogo / Sede: Centro Obesità e dei disturbi alimentari - V° livello Stanza 502 - Ospedale Clinicizzato Chieti

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0871.358976

Note: Si può prenotare telefonando il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30



Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui telefonici

Data: 22/04/2024 - 23/04/2024

Tipologia: colloqui con il neurologo del Centro Sclerosi Multipla

Ulteriori Informazioni: Dott.ssa Giovanna De Luca- Referente Centro Sclerosi Multipla

Orario pomeriggio: 14:30 - 15:30

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0871.358532

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Conferenza/convegno in presenza

Data: 22/04/2024

Titolo: Preclampsia: un fattore di rischio per la salute cardiovascolare della donna?

Ulteriori Informazioni: Relatori/Moderatori:Prof. ssa Francesca Santilli, Prof. Francesco Cipollone, Prof. Francesco D’Antonio, Prof. ssa Sabina Gallina, Prof.ssa Giulia Renda, Prof. Fabrizio Ricci, Dott.ssa Paola G. Simeone. Temi trattati: Valutazione e gestione interdisciplinare della gravidanza a rischio di complicanze materno-fetali

Orario mattina: 12:00 - 14:00

Luogo / Sede: AULA conferenze V° Livello (adiacente al CUP) - Ospedale Clinicizzato Chieti

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Conferenza/convegno virtuale (webinar / dirette social)

Data: 22/04/2024

Titolo: La salute perineale in gravidanza

Ulteriori Informazioni: Piattaforma aziendale AVAYA SPACES https://spaces.avayacloud.com/spaces/invites/64f9ab21e5caba8ebd616422/join Password 07092023

Orario pomeriggio: 15:00 - 17:00

Link per il collegamento: https://spaces.avayacloud.com/spaces/invites/64f9ab21e5caba8ebd616422/join Password 07092023

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0871.357371

Note: Chiamare lunedì-martedì-sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 23/04/2024

Tipologia: Visita diabetologica e valutazione del rischio cardiovascolare

Ulteriori Informazioni: Prof.ssa Francesca Santilli e Dott.ssa Paola Simeone

Orario mattina: 10:30 - 14:00

Luogo / Sede: Ospedale Clinicizzato SS.Annunziata Chieti - V° livello, stanza 513

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0871.358589

Note: Telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00



Tipologia di servizio: Esami

Data: 23/04/2024

Tipologia: potranno essere eseguiti i test e le valutazioni di seguito specificate

Ulteriori Informazioni: Valutazione del glucotest (tramite misurazione della glicemia capillare), valutazione antropometrica,misurazione pressione arteriosa,valutazione score di rischio cardiovascolare, eventuale valutazione del danno d'organo

Orario mattina: 10:30 - 14:00

Luogo / Sede: Ospedale Clinicizzato SS.Annunziata Chieti - V° livello, stanza 513

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0871.358589



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 24/04/2024

Tipologia: Visita urologica

Ulteriori Informazioni:

Orario pomeriggio: 16:00 - 18:30

Luogo / Sede: Ospedale Clinicizzato Chieti - Urologia 8° livello corpo A

Prenotazione obbligatoria: No