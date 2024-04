Ãˆ morto don Taddeo, per tanti anni al servizio della Diocesi di Chieti Vasto

La Diocesi di Chieti Vasto, ad una settimana dalla scomparsa di don Mario Marchioli, è stata colpita da un nuovo lutto: è morto dopo un malore improvviso don Taddeo. Era tornato in India, nella Diocesi di Tuticorin con cui quella di Chieti Vasto è gemellata da decenni, dopo esser stato al servizio di varie comunità parrocchiali.

L’ultimo incarico prima del ritorno in patria è stato di vicario parrocchiale a Casalbordino. Atessa, Taranta Peligna e Torrevecchia Teatina le altre parrocchie in cui era stato in precedenza. A Taranta è stato parrocco per alcuni anni, vivendo due momenti storici per la comunità. Nel 2018 era parroco quando il 25 aprile il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella venne in visita ed omaggiò la Brigata Maiella. Due anni dopo, sempre da parroco a Taranta Peligna, visse il momento più drammatico, la pandemia. Di quelle settimane terribili iconica è rimasta, simbolo della tragedia, fu papa Bergoglio con la Croce solo nell’immensa piazza San Pietro. Come accadde a molti parroci che percorsero, in occasione del Venerdì Santo, la comunità per vivere la Passione di Nostro Signore e celebrare la Pasqua. Sui social molti parrocchiani di Taranta Peligna hanno ricordato la processione in solitaria di don Taddeo di quattro anni per le strade del Paese con profonda gratitudine e commozione.

Tanti i ricordi che in queste ore sono giunte, pubblicate soprattutto sui social, da chi ha conosciuto don Taddeo nei suoi anni in Italia. Ricordi commossi, colmi di gratitudine e di affetto, in ricordo di un uomo di Dio simpatico e generoso, profondo nella cultura e nell’amore donato.

foto del venerdì santo 2020 e della visita di Mattarella fonte Marzia Falconio, foto nella Chiesa SS Salvatore di Casalbordino fonte Raffaella Valori