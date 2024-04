"Non scuoterlo", incontro per la prevenzione della sindrome del bambino scosso

La sindrome del bambino scosso ( shaken baby syndrome ) è una forma di trauma cerebrale molto grave, che si verifica in un bambino piccolo quando viene scosso violentemente, a volte inconsapevolmente, con l’intenzione di calmare un pianto inconsolabile. In un caso su quattro conduce al coma o alla morte dei lattanti.

Per contribuire a proteggere i più piccoli, diffondendo tra le persone la consapevolezza di un comportamento pericoloso che rappresenta una delle forme più gravi di maltrattamento fisico del neonato e del lattante, i pediatri, specializzandi e infermieri della Clinica pediatrica dell’ospedale di Chieti saranno a disposizione dei genitori e cittadini in generale per informarli su come prevenire facilmente questa sindrome.



L’appuntamento è per domenica 7 aprile, dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 15 alle 17 nella Piastra ambulatoriale pediatrica al VII livello dell’ospedale “SS. Annunziata” di Chieti. Saranno effettuate manovre dimostrative con bambolotti e manichini e saranno distribuiti materiali informativi quali poster, volantini e gadget antistress. La Asl Lanciano Vasto Chieti aderisce alla campagna “ Non scuoterlo ” che si svolge, in occasione della Giornata internazionale della salute, in 33 città di 15 regioni italiane, grazie alla collaborazione tra “Terre des hommes” e Società italiana di medicina di emergenza pediatrica (Simeup). In Abruzzo gli altri eventi si svolgono a Pescara, L’Aquila e Teramo.



«Partecipando - spiegano il direttore della Clinica pediatrica teatina, il professor Francesco Chiarelli, e la pediatra Nadia Rossi, dirigente medico della Clinica pediatrica e presidente del direttivo Simeup Abruzzo - aiuteremo a proteggere i più piccoli e contribuiremo a diffondere la consapevolezza su un tema così vitale per la salute dei bambini».