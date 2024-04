RATI e Forum Disuguaglianze e Diversità presentano “Quale Europa”

L’Associazione RATI ospita con piacere una delle oltre 70 tappe del “Viaggio in Italia con la testa in Europa”, una serie di presentazioni organizzate dal Forum Disuguaglianze e Diversità che porterà in giro per l’Italia “Quale Europa”, un volume collettivo curato da Elena Granaglia e Gloria Riva. Il libro punta ad approfondire alcune politiche e azioni dell’Unione europea, dando un contributo informativo e di confronto, anche per accorciare le distanze tra i vertici delle istituzioni comunitarie e le comunità nazionali e locali.

A due mesi dalle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, RATI, da sempre impegnata nella discussione e promozione dell’Europa e delle sue politiche, ha voluto cogliere l’occasione per riportare al centro del dibattito alcuni temi fondamentali come l’equità di genere, la transizione ecologica e la giustizia ambientale e sociale, argomenti trattati all’interno del volume che sarà presentato il 9 aprile.

Il dibattito vedrà la partecipazione di due delle autrici del volume, Carola Carazzone, Assifero e Philea, e Rossella Muroni, Presidente Associazione Nuove Ri-Generazioni, e sarà moderato dalla professoressa Maria Alessandra Rossi, Università “G. d’Annunzio” e Matteo Giangrande, docente di Storia e Filosofia, entrambi soci RATI.

Cos’è il Forum Disuguaglianze e Diversità

Nato nel 2018, è un progetto che si propone di costruire un luogo di pensiero e confronto per informare, discutere e disegnare politiche pubbliche e azioni collettive che riducano le disuguaglianze, economiche, sociali e di riconoscimento e favoriscano il pieno sviluppo di ogni persona in coerenza con l’articolo 3 della Costituzione Italiana.

https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/

Ufficio Stampa Associazione RATI