Poste Italiane, cartoline e annullo filatelico per la Festa del Papà

Cartolina e annullo filatelico per la Festa del Papà.

Poste Italiane celebra la Festa del Papà con due colorate cartoline filateliche. Fino al 20 marzo in provincia di Chieti le cartoline “Da grande voglio fare il papà” e “Superpapà” sono disponibili, insieme all’annullo speciale dedicato alla ricorrenza, negli uffici postali con sportello filatelico di Chieti Centro (via Spaventa), Lanciano (via Guido Rosato) e Vasto (via Giulio Cesare), oltre che sul sito poste.it.

Inoltre, nelle sedi di via Spaventa a Chieti e via Guido Rosato a Lanciano martedì 19 marzo dalle 8.30 alle 13.30 sarà allestito uno stand con ulteriori prodotti filatelici dedicati alla ricorrenza. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare.