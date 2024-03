Diocesi Lanciano-Ortona, nuove nomine pastorali ed amministrative

Una Curia sempre più rosa e che apre le sue porte ai laici quella di Lanciano- Ortona. Nella squadra guidata dall’arcivescovo Emidio Cipollone ci sono infatti nuovi ingressi legati alle nomine pastorali ed amministrative del triennio 2024/2027; in particolare sei su nove sono donne e laiche, chiamate, assieme ad altri colleghi, a condividere nel ministero pastorale e amministrativo, il cammino sinodale aservizio del bene comune nella Comunità diocesana. La dottoressa Melissa Colantonio è vice cancelliera arcivescovile; la dottoressa Teresa Di Rocco è responsabile dell’ufficio diocesano comunicazioni sociali; Barbara Menno Di Bucchianico èresponsabile dell’ufficio della Pastorale Sociale(problemi sociali e del mondo del lavoro, giustizia – pace – Custodia del Creato); la professoressa Paola Marrollo è responsabile dell’ufficio di Pastorale scolastica e della cultura; il rev.do Augustin Mutombo Wenda è responsabile dell’ufficio missionario; il rev.do Graziano Mastroleo responsabile del servizio per la Pastorale delle disabilità con la dottoressa Antonella Colantonio e la professoressa Annarita Giancristofaro come vice responsabili; rev.do Jobish Thomas responsabile del servizio diocesano per la Pastorale giovanile e il rev.do Vincent Mathew assistente del C.I.F. (Centro Italiano Femminile) comunale di Lanciano.

“Ringraziando tutte/i coloro che negli scorsi anni hanno ricoperto questi incarichi di responsabilità con creatività e laboriosità”, commenta l’arcivescovo Cipollone, “chiedo al Signore di accompagnarci ancora e guidare inostri passi lungo questo altro tratto di strada entusiasmante, da percorrere nella bellezza di una Chiesa in cammino con stile sinodale che smuove cuori e menti, interpella tutte/i noi ad un percorso comune, autentico e vivo che trova Dio anche su strade non battute, diventa nemico delle maschere e cambia strutture che non vivono di Parola, ma di parole”.