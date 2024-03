Chiesa di san Donato e torre campanaria illuminati di lilla

La Chiesa di San Donato e la storica torre campanaria di Fossacesia questa sera si sono illuminate di lilla, in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare. L'Amministrazione Comunale ha così voluto dare un valore simbolico in termini di attenzione e sensibilità verso queste problematiche, che colpiscono specialmente i più giovani, ma non solo loro. E' una iniziativa che vuole portare a far riflettere su come insorgono, come si manifestano e come si curano i disturbi alimentari ma anche per eliminare stereotipi e abbattere i pregiudizi sociali che troppo spesso ancora avvolgono questo genere di problematiche.

Grazie ad Elettro2000, che ogni volta programma il colore delle lampade. Vi è da aggiungere che l'illuminazione , come sempre, non costa niente al Comune, perché nel 2022 abbiamo vinto un premio per l'inclusione sociale, ricevendo un contributo da 20mila euro che è stato utilizzato per irradiare due fasci di luce sulla fontana delle 5 cannelle, la facciata, il prospetto laterale e la storica torre campanaria della chiesa di San Donato.

