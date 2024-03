In occasione della Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare del 15 marzo, il Comune di Fossacesia aderisce alla Campagna promossa dall'Associazione Comuni Italiani (ANCI) e NEVER GIVE UP ONLUS, illuminando di lilla all'imbrunire la storica torre campanaria e la Chiesa di San Donato.

"L'obiettivo è rendere visibile- spiega il sindaco Enrico Di Giuseppantonio- la testimonianza della condivisione su questa tematica così delicata che colpisce soprattutto i giovani". I disturbi alimentari, nello specifico anoressia e bulimia, sono la prima causa di morte tra gli adolescenti e purtroppo la situazione si è ulteriormente aggravata a seguito della pandemia. In Italia 2.665.000 adolescenti hanno problemi con cibo, peso e immagine corporea e solo il 10% riesce a chiedere aiuto e lo fa mediamente dopo tre anni dai primi sintomi. La famiglia costituisce, insieme alla scuola, uno dei primi luoghi dove tali disturbi possono essere intercettati e affrontati tempestivamente, grazie a segnali che danno evidenza del disagio.

E' dal 2014 che NEVER GIVE UP ONLUS (WWW.NEVERGIVEUPONLUS.IT), Associazione impegnata nella sensibilizzazione, prevenzione, trattamento e ricerca sui disturbi dell'alimentazione, promuove con le Istituzioni - Presidenza del Consiglio e Ministero della Salute in primis - campagne di sensibilizzazione su questi temi.

