Operativo il ventinovesimo ufficio postale nella versione “Polis”

Ha riaperto al pubblico, in anticipo rispetto ai tempi previsti, l'ufficio postale di Piane d'Archi. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali", l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

In particolare, come in 98 uffici postali della provincia di Chieti, anche a Piane d'Archi è già possibile richiedere direttamente a sportello i primi tre certificati INPS: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello "OBIS M", che riassume i dati informativi relativi all'assegno pensionistico. Nell'ambito degli interventi, si inserisce inoltre la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura.

Grande attenzione anche per la sicurezza: l'ufficio postale di Piane d'Archi, infatti, è dotato di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Roma, operativa 24 ore su 24 in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali, che consente di monitorare possibili intrusioni nei locali e all'occorrenza intervenire con l'attivazione dei sistemi di allarme e con la richiesta di pronto intervento delle forze dell'ordine; inoltre, il sistema antirapina "roller cash" gestisce per ogni postazione una cassaforte ad apertura temporizzata consentendo di mettere in sicurezza il contante al termine di ogni operazione a sportello.

L'ufficio postale di Piane d'Archi è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.35. Si ricorda che la sede è dotata di ATM Postamat, operativo sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Quello di Piane d'Archi è il ventinovesimo ufficio postale della provincia di Chieti interessato dagli interventi del Progetto Polis. Tra questi, 24 sono già operativi, mentre in altri 5 sono in corso i lavori di ristrutturazione.

Da oggi al via i lavori per l'ufficio postale di via Vittorio Veneto a Lanciano. Da oggi lunedì 11 marzo, l'ufficio postale di via Vittorio Veneto a Lanciano (Lanciano 1) è interessato da lavori di manutenzione straordinaria che comprendono la sostituzione dei condizionatori della sede.

A partire da domani martedì 12 marzo e per tutto il periodo dei lavori, la cui durata è stimata in circa 15 giorni lavorativi salvo imprevisti, la clientela potrà rivolgersi agli uffici postali limitrofi, in particolare quello di via Guido Rosato, dove sarà attivo uno sportello dedicato esclusivamente alla clientela abituale via Vittorio Veneto, abilitato a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli "radicati" come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza e dei pacchi non consegnati per assenza del destinatario. Inoltre, presso la sede di via Guido Rosato, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, è stata attivata anche una sala consulenza dedicata ai clienti di via Vittorio Veneto.

Si ricorda che la sede di via Guido Rosato, operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, è dotata di ATM Postamat, disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Poste Italiane – Media Relations