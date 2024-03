Paolo Esposito nuovo Direttore generale dell'Università 'd'Annunzio'

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, professor Liborio Stuppia, ha presentato nel corso di due diversi eventi il nuovo Direttore Generale dell'Ateneo, il dottor Paolo Esposito, a tutto il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nonché ai Collaboratori “CINECA”, “Leonardo” e “Biblos” che lavorano a contratto nelle strutture universitarie.

La prima presentazione è avvenuta a Chieti, nell’Auditorium del Rettorato, a seguire c’è stato l’incontro con i Dipendenti ed i Collaboratori che lavorano nel Campus di Pescara.

In entrambi gli appuntamenti, in un clima di attenta partecipazione e di serena cordialità, il Rettore, tra le rapide notazioni esposte, ha sottolineato il significato di questi incontri che, in questo caso, sono stati una prima assoluta nella storia della “d’Annunzio”.

Il nuovo Direttore Generale, da parte sua, illustrando le sfide che tutto l’Ateneo si appresta ad affrontare, ha richiamato la necessità di un impegno comune da parte di tutti.