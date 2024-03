Marsilio festeggia, è riconfermato alla presidenza della Regione Abruzzo

Intorno alle 2 l'arrivo al comitato elettorale di Pescara di Marco Marsilio dà il via alla ‘festa’: il candidato del centrodestra è riconfermato alla presidenza della Regione Abruzzo, vittorioso alle elezioni del 10 marzo sull'avversario del campo largo Luciano D'Amico.

Con lui, tra gli altri, il senatore vastese Etelwardo Sigismondi, assieme all'altro senatore abruzzese Guido Liris, a candidati, amici e simpatizzanti, oltre ad una massa di cronisti e fotografi.

Le prime dichiarazioni di Marsilio a Rete8: "Avevo concluso l'ultimo comizio promettendo due cose: una che l’unica sarda che avrebbe festeggiato sarebbe stata mia moglie; e due che vi mandavamo a letto all’1, le 2 al massimo, con 10 punti di vantaggio. Il testa a testa non è mai esistito, se non nella testa di chi ha provato a raccontare un altro Abruzzo. Negli ultimi anni non era mai accaduto che un presidente uscente venisse riconfermato per un secondo mandato. Il popolo abruzzese mi ha dato questo onore, riconfermando il mio lavoro. Ringrazio profondamente il popolo abruzzese per questo immenso privilegio che mi concede. Restituire alla terra dei miei padri la forza, la dignità, il ruolo che merita: è la missione della mia vita. Hanno vinto i fatti e il principio di realtà contro le narrazioni fumose e le chiacchiere vuote. Il popolo abruzzese vuole guardare al futuro e non ha nostalgia del triste passato che si è gettato alle spalle cinque anni fa. Il campo largo non è il futuro dell’Abruzzo, né dell’Italia. Agli abruzzesi dico: vi amo”.