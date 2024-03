Marco Marsilio 'corre spedito' verso la riconferma

Gli elettori abruzzesi hanno scelto e Marco Marsilio viaggia spedito verso la riconferma a presidente della Regione Abruzzo.

Il candidato del centrodestra vanta un vantaggio significativo (54 e 46 le rispettive percentuali indicate) su Luciano D'Amico, espressione della coalizione di centrosinistra e del campo largo formato assieme a Movimento 5 Stelle e Azione.

Per quanto concerne le preferenze ai partiti: in testa Fratelli d'Italia, intorno al 24 per cento, poi Partito Democratico (18,5 circa ) e Forza Italia (14).