Go to Japan chiude in bellezza

La missione Go to Japan si è chiusa in bellezza. Ieri è stato il giorno di Phenomena Japan Edition, una iniziativa frutto della collaborazione tra Regione Abruzzo, Agenzia di sviluppo della Camera di commercio Chieti Pescara ed IFTA (Indipendent Fashion Talent association) con la Camera di commercio italiana in Giappone, nell'ambito del Mimosa Day, l'evento ospitato lungo i 333 metri della Tokyo Tower per celebrare l'empowerment femminile.

In un paese che, da poco, sta acquisendo la consapevolezza di come l'equità di genere sia un fattore determinante per lo sviluppo economico e sociale, 34 operatori giapponesi del settore moda e 15 del settore food sono coinvolti in incontri B2B con le 14 aziende agroalimentari femminili che hanno partecipato nei giorni scorsi al Foodex Japan 2024 ed altre sette attive nel settore moda.

Le aziende protagoniste concorreranno al premio Phenomena, ciascuna per la propria categoria di competenza, la cui cerimonia è stata volutamente programmata nella serata dell'8 marzo, dedicato all'assegnazione dei Premi Phenomena a due figure femminili di spicco attive in Giappone ed alle migliori idee imprenditoriali presentate a Tokyo.

Per l'occasione, l'iconica statua del concorso, a forma di pugno, ha stretto un ramo di mimosa.

Phenomena Japan prende piede da Phenomena, il primo ed unico salone italiano dedicato alle aziende guidate da imprenditrici del Sud nei settori food, moda e design, sui cui la Camera di Commercio Chieti Pescara, guidata dal presidente Strever ha puntato sin da subito. Nelle tre edizioni, che si sono svolte a Pescara a partire dal 2021, sono state coinvolte 218 aziende dalle 8 regioni del mezzogiorno e 95 buyer da tutto il mondo.