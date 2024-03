Marsilio-D'Amico, ultimo confronto in tv

Ultimo confronto televisivo prima del voto di domenica 10 marzo: questa sera, alle 22, su Rete 8.

Rispetto agli abbracci e alle strette di mano del primo confronto agli albori della campagna elettorale lo scorso 16 febbraio, distanze più nette dopo oltre 20 giorni nei quali è accaduto un po’ di tutto, i toni si sono inevitabilmente accesi, ma, soprattutto, alla luce di quanto accaduto in Sardegna, con l’affermazione a sorpresa della candidata di Pd e M5S, tutti i riflettori nazionali ed extra nazionali si sono rivolti all’Abruzzo, trasformando questo voto in una sorta di test sulla tenuta del Governo Meloni da una parte, e l’affidabilità di un campo largo, vista la composizione della coalizione del Patto per l’Abruzzo, dall’altra.

