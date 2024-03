Lanciano aderisce a 8 marzo 3donne 3strade

In occasione dell’8 marzo – Giornata Internazionale della Donna - la Commissione comunale per la Toponomastica, composta dai consiglieri comunali: Donato Torosantucci, in qualità di Presidente, Gianluca D’Intino e Sergio Furia, in qualità di componenti effettivi, nella seduta del 07 marzo 2024, ha espresso parere favorevole in merito all’adesione alla proposta dell’Associazione Toponomastica femminile: Campagna 8marzo, 3donne 3strade, patrocinata da ANCI nazionale. L’Associazione Toponomastica Femminile, impegnata da anni nella lotta al divario di genere che si presenta anche nella toponomastica stradale, propone ai Comuni di dedicare tre aree di circolazione (automobilistica, pedonale, ciclabile) a tre figure femminili: una di rilevanza locale, una nazionale, una straniera, per riunire così le tre anime del Paese.

Nei prossimi giorni, tenendo anche conto delle istanze che arriveranno dai cittadini, la Giunta Comunale, dopo avere acquisito il parere della Commissione, provvederà a dare seguito alla pregevole iniziativa che vuole essere un omaggio all’importante ruolo che svolgono le donne in tutto il mondo.

Il sindaco Avv. Filippo Paolini

II Presidente della Commissione Toponomastica Geom. Donato Torosantucci