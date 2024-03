Anche Palazzo Tilli di Casoli (Chieti) festeggia le donne in occasione dell'8 marzo. L'edificio settecentesco, di proprietà dell'imprenditrice Antonella Allegrino, aprirà le porte nella giornata di venerdì per ospitare il concerto "Armonie di donna", viaggio in musica dalle melodie italiane all hit internazionali (inizio alle ore 20). I brani saranno eseguiti dal gruppo "Lia's Trio" composto da Emanuele Rosa al pianoforte, Sandra Rojas al violoncello e Giulia D'Ignazio vocalist. Seguirà la cena "Fantasie mediterranee" nei raffinati saloni di Palazzo Tilli e, a conclusione della serata, spazio al divertimento con il "Donna Game", un momento ludico dedicato a tutti coloro che parteciperanno alla serata.

"L'iniziativa proporrà un mix tra musica, enogastronomia e gioco - spiega Antonella Allegrino – Il Lia's trio presenterà brani molto noti che hanno avuto un successo straordinario in tutto il mondo. Nei saloni affrescati si potrà assaporare, durante la cena, un gustoso menù che offre piatti tra tradizione e innovazione. Fine serata in leggerezza con la possibilità di partecipare ad alcuni giochi proposti dal nostro staff".