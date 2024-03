Fossacesia, avviati lavori viabilità comunale esterna

Hanno preso il via i lavori di sistemazione della viabilità comunale esterna che riguardano la messa in sicurezza e il rifacimento del manto stradale con la realizzazione di zanelle laddove non presenti in Via Scata e Via Piane, via Campi Rossi, via Cacciaticchi, via Colle Pecorai, via Colle Belvedere, via Levante, via Vecchia San Vito, via Piano Madonna e alcuni tratti più urgenti di via Piantonata, via Madonna delle Grazie, via Colle Minazzo e via Bonavia.

L'importo del finanziamento è di 1.089.000 euro, ottenuto a fine 2021 dall'Amministrazione Comunale ed erogato dal Ministero degli Interni secondo la Legge di Bilancio n.145 del 2018.

Soddisfazione viene espressa dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, dall'Assessore ai Lavori Pubblici Danilo Petragnani e dal consigliere delegato alla Viabilità Rurale Alberto Marrone, che dopo aver ottenuto lo stanziamento hanno lavorato per la definizione del progetto e degli interventi necessari.

"Non si tratta infatti di lavori elettorali in quanto solo a fine gennaio si è giunti al verbale di consegna lavori più volte sollecitato dall'Amministrazione, dopo un lungo iter amministrativo iniziato nell'aprile 2022 con l'incarico per la progettazione preliminare il cui definitivo è stato approvato di Giunta solo nel giugno dello scorso anno dopo diversi sopralluoghi e verifiche tecniche preliminari sulle strade oggetto dell'intervento. I lavori sono stati appaltati alla ditta Tenaglia di Casoli, previo bando di gara pubblicato nell'agosto 2023 per un importo di lavori pari a 807.000 euro".

Ulteriori interventi di manutenzione, con fondi di bilancio, sono previsti per il tratto a valle di Via Fonte Antoni, via Perazzeto e via Palazzo.



Ufficio Segreteria del Sindaco

Enrico Di Giuseppantonio