«A sostegno di Francesca e di tutte le donne sfruttate»

Perché la ricorrenza dell’8 marzo non sia solo una vana memoria o l’occasione per festeggiare insieme alle amiche, La Conviviale vuole ricordarlo come un momento di riflessione e di attivismo, invitando tutti ad aderire allo sciopero generale.

Nonostante le tante difficoltà che sui luoghi di lavoro si incontrano per esercitare il diritto di sciopero, sotto ricatto e sfruttamento, riteniamo necessario e valido aderire oggi più che mai.

Esistono ancora disparità di genere sul lavoro, a livello sociale e politico, aldilà delle apparenze, ed è per questo che nei prossimi mesi La Conviviale, in cui è presente un folto nucleo femminile, affronterà tematiche “di genere”, a partire dalla riflessione sul diritto all’ IVG, spesso non garantito, soprattutto in Regioni come l’Abruzzo, in cui nelle strutture ospedaliere resta alquanto difficoltoso porla in atto.

Come Conviviale approfittiamo dell’occasione per sostenere lo sciopero dichiarato dallo Slai Cobas l’8 marzo riguardante lo stabilimento Stellantis di Atessa e dichiariamo la nostra solidarietà a Francesca, licenziata con motivi pretestuosi presso il suddetto stabilimento, che sta lottando per rivendicare il suo diritto al lavoro e ad avere una voce sindacale senza dover scegliere tra le due.