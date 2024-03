Fiorello sulle elezioni in Abruzzo: “La Meloni vuole candidare l’Inter"

“Che i colori entrino nelle vostre case!”, l’augurio per questo martedì da parte di Fiorello. Un altro giorno che inizia col sorriso grazie alla mitica banda di VivaRai2!, capitanata dallo showman di fiducia, con Biggio e Casciari e tutto il cast. Ospite d’eccezione: BigMama. Si torna a discutere delle elezioni in Abruzzo, in programma per domenica 10 marzo.

Fiorello ironizza su un ipotetico commento di Salvini: ”Tranquilli, abbiamo l’appoggio dell’Orso Marsicano”. Il conduttore continua poi: “Ora tutti amano l’Abruzzo, sembra che stiano facendo Porta a porta! Pensate che la regione ha assunto 350 vigili urbani per smistare i partiti. Posso dire? Ci sono più politici che elettori”. Fiorello scherza poi sulla posizione dell’Inter in classifica: “Tra l’altro, adesso ci sono i candidati per l’Abruzzo. L’Inter sta a +15: la Meloni vuole candidare la squadra!”.



A seguire la notizia di un insegnante che maltratta uno studente a suon di ombrellate: ”Cos’è successo? A quanto pare il professore ci è andato giù di ombrello con uno studente. I genitori menano, ma adesso anche gli insegnanti? Chi è, la Signora Poppins?”. Fiorello ricorda, scherzando, memorie di infanzia: ”Una volta c’erano il mattarello, la famosa ciabatta della mamma che urlava “io ti ho creato e io ti distruggo!”. Le mamme australiane quando le lanciano, solitamente tornano indietro come un boomerang”.



In puntata, lo showman racconta un aneddoto con l’indimenticabile Mike Bongiorno: “Durante VivaRadio2, il grandissimo Mike Bongiorno faceva lo Zio Sam vestito da americano, io e Baldini vestiti da majorette. A un certo punto ci dividemmo e lui rimase da solo, col bastone roteava per farsi spazio tra la folla” – “Viva Mike Bongiorno!”, saluta calorosamente Fiorello.