Consegnati i lavori per la messa in sicurezza della Pinetina di Vallevò

Alla Pinetina di Vallevò sono stati consegnati i lavori per la messa in sicurezza dell'area. Erano presenti il sindaco Fabio Caravaggio, l'agronomo Nicola Zinni, il direttore dei lavori della parte boschiva Antonio Rossi, il Rup Federica Berardi e il Comando Carabinieri Forestali stazione di Lanciano.

L'intervento - Consegna condizionata di lotto boschivo per taglio di smantellamento di un rimboschimento di conifere percorso da incendio in località “Vallevò”– Foglio di mappa n. 2 particella n. 194 in agro e di proprietà del Comune di Rocca San Giovanni - si riferisce al finanziamento pari a 500.000 euro destinato alla messa in sicurezza della Pinetina. Dopo il devastante incendio dell’estate del 2021 e dopo anni e anni di totale abbandono della zona, l’amministrazione comunale, appena dopo il suo insediamento, aveva messo in campo un’intensa attività di intervento sulla Pinetina volta alla pulizia della zona e alla riapertura dei canali perimetrali di raccolta delle acque, che erano vetusti e mai manutenuti.

Oggi, grazie alle risorse necessarie ottenute a seguito della presentazione di un meritevole progetto alla Regione Abruzzo redatto dal Comune di Rocca San Giovanni volto alla salvaguardia, alla tutela e alla rivitalizzazione di questo “polmone verde”, il cantiere è stato ufficialmente consegnato per l’avvio dei lavori. Con le economie a disposizione verrà avviata anche la messa in sicurezza delle scogliere e dei bastioni in località Punta Isolata, sita proprio a valle della Pinetina.

Amministrazione Comunale di Rocca San Giovanni