Open day sclerosi multipla, appuntamenti a Chieti e a Lanciano

L’Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti offrirà colloqui informativi gratuiti alle persone con sclerosi multipla in occasione dell’open day promosso da Fondazione Onda per mercoledì 13 marzo 2024, primo giorno della settimana mondiale dedicata al cervello.



Le neurologhe del Centro sclerosi multipla, day hospital di Neurologia dell’ospedale di Chieti, dalle ore 10.30 alle 12.30 incontreranno le persone interessate al 7° livello (corpo M) soffermandosi sugli aspetti diagnostici, clinici, terapeutici e riabilitativi della sclerosi multipla e delle altre patologie demielinizzanti. I colloqui saranno individuali o a piccoli gruppi, formati sulla base dei quesiti che potranno essere inviati all’atto della prenotazione, obbligatoria per tutti i partecipanti, da effettuare entro le ore 12 di venerdì 8 marzo 2024 con un’E-mail a [email protected]



Sempre mercoledì 13 marzo la Neurologia dell’ospedale di Lanciano sarà a disposizione per colloqui telefonici chiamando il numero 0872.706414 dalle ore 14.30 alle 16.00 (non serve la prenotazione).



L’obiettivo di Asl e Fondazione Onda è di informare e sensibilizzare pazienti, caregiver e popolazione sulla sclerosi multipla e, in particolare, sui disturbi cognitivi correlati, quali ad esempio difficoltà di concentrazione, scarsa memoria, rallentamento della capacità di elaborare informazioni, sensazione di annebbiamento mentale.



Fondazione Onda mette a disposizione delle persone che convivono con questa malattia anche un opuscolo informativo che sarà distribuito negli ospedali ed è disponibile sul sito www.fondazioneonda.it . Sul tema saranno organizzati due webinar dal titolo “Disturbi cognitivi nella sclerosi multipla - L’importanza della diagnosi precoce” e “Disturbi cognitivi nella sclerosi multipla - Impatto sulla qualità della vita e strategie di intervento” che saranno accessibili sui canali YouTube e Facebook di Fondazione Onda rispettivamente il 5 e il 20 marzo 2024 dalle ore 17.00 alle 18.00.



I servizi offerti in occasione dell’open day sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco di tutti i centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.