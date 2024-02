“Conto negli Appalti”, gare meno impervie per le micro imprese

Si chiama "Conto Negli Appalti" e nasce per favorire una filiera complessa che raggruppa non solo il comparto delle costruzioni, ma anche escavatori, installatori di pannelli solari e nuovi materiali isolanti, serramentisti, servizi, elettronica e domotica. Il progetto, che mira ad aiutare le micro imprese a partecipare alle gare d'appalto, è di Cna Artigiani Imprenditori d'Italia Abruzzo che lo presenterà a imprese, istituzioni e stampa oggi a Pescara.

Patrocinato dall'Anci Abruzzo, l'appuntamento vedrà la presenza, tra gli altri, di Giuseppe Busia, presidente Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), del presidente nazionale di Cna Costruzioni, Enzo Ponzio, del Commissario Straordinario per la ricostruzione del sisma 2016, Guido Castelli, e del Commissario straordinario per la ricostruzione di Ischia, Giovanni Legnini.

"Le micro imprese sono quasi totalmente escluse dagli appalti pubblici. Solo il 17% può accedere alle gare, pur rappresentando il 96% del totale delle imprese: di queste solo il 5% se ne aggiudica uno. Si ha la sensazione che il Paese con il più grande patrimonio di piccole e piccolissime imprese, anziché mettere in atto politiche in grado di favorirne la partecipazione al mercato degli appalti, come negli altri stati industrializzati, si adoperi per ridimensionarne peso e valore. Non dimentichiamo che, dati 2020 alla mano, le imprese con addetti tra 0 e 9 sono 846.075, di cui poco meno di 500.000 del comparto costruzioni: eppure il 43% delle procedure di gara è prerogativa delle imprese di maggiori dimensioni". "Abbiamo incontrato oltre cento imprese con cui ci siamo confrontati sul nuovo strumento - commenta Marco Terrei, coordinatore del progetto - Idea forza è il concetto di 'rete'. Di rilievo l'aspetto mutualistico/associativo: le imprese più strutturate, con maggiori competenze ed esperienza, prenderanno con loro le più piccole e ne faranno partner negli appalti che realizzeranno".



All'incontro partecipano anche il vicepresidente nazionale Cna, Savino Saraceni, il vicepresidente Anci Abruzzo, Rocco Micucci, il professor Fausto Gaspari dell'Universitas Mercatorum, e il direttore regionale Cna Silvio Calice.

(Ansa Abruzzo)