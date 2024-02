Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno al turismo, ancora pochi giorni per partecipare

L’obiettivo è promuovere le imprese del territorio per la Camera di Commercio Chieti-Pescara con in bando di finanziamenti indirizzati alle piccole-medio imprese per favorire lo sviluppo dei servizi turistici sul piano della transizione ecologica.

Il bando, finalizzato ad incentivare soluzioni digitali per modernizzare i servizi turistici in un’ottica di sostenibilità e di accessibilità migliorando l’offerta turistica in termini di turismo outdoor, prevede finanziamenti della misura del 50% delle spese ammissibili fino a 5.000 euro. A tal proposito, il responsabile amministrativo, una volta verificate le domande presentate entro il 29 Febbraio 2024 insieme alla documentazione presentata ed acquisita, procederà all’assegnazione dei contributi in ordine cronologico a scorrimento fino ad esaurimento del fondo di 150.000 euro.

In un quadro di transizione ecologica verso un’ economia green, nuovi fondi ed incentivi sono messi a disposizione per implementare i servizi di imprese dei servizi turistici al fine di renderli sempre più digitali rendendoli più conformi ai nuovi requisiti di sostenibilità ed accessibilità. Al fine di favorire la competitività dei servizi è indispensabile che siano favoriti nuovi servizi, anche più inclusivi ed espansivi, da trasformare le imprese turistiche in centri di riferimento per la promozione delle attrazioni turistiche del territorio, dalle attrazioni eno-gastronomiche fino a quelle artistico-naturali.

Le domande di concessione del contributo devono essere presentate esclusivamente da remoto, con invio telematico attraverso il Servizio Sportello Telematico Agef http://praticacerc.infocamere.it, fino alla chiusura del bando fissata alle ore 18:00 del 29/02/2024.