Movimento Federalista Europeo Lanciano-Vasto, Alessio Fedele è il segretario

L’assemblea degli iscritti del Movimento Federalista Europeo ha eletto il nuovo segretario, Alessio Costanzo Fedele, subentrato a Massimo Bomba, che continuerà il proprio impegno all’interno del MFE Lanciano-Vasto in qualità di presidente onorario. Eletto presidente Mattia Galante, tesoriera Martina Ratta.

Il Movimento Federalista Europeo, fondato nel 1943 sulla base dei principi contenuti nel Manifesto di Ventotene, elaborato da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, persegue come obiettivo l'istituzione di una Federazione europea autonoma e incisiva nella geopolitica e nell’economia mondiale, capace di determinare gli eventi nella storia dell’umanità e vigorosa nella difesa dei valori democratici occidentali.

“È per me un onore ed al contempo una grande responsabilità - commenta Fedele - essere segretario del Movimento Federalista Europeo della neonata sezione Lanciano-Vasto. Ringrazio il mio predecessore Massimo Bomba per il lavoro svolto in questi anni difficili per il mondo del terzo settore e dell’associazionismo.

I popoli europei sono arrivati ad un bivio della loro storia: la scelta è semplice, «Unirsi o perire», per citare Aristide Briand, ministro degli Esteri francese degli anni ‘30. La regressione degli Stati membri dell’Unione Europea al precedente modello di Stato-nazione regionale di memoria ottocentesca è inattuabile in un sistema economico e commerciale globalizzato come quello odierno e potenzialmente letale dal punto di vista delle strategie di approvvigionamento delle risorse e delle strategie di sicurezza internazionale.

L’antieuropeismo sprezzante di alcuni esponenti politici è oggi controproducente e nocivo per gli interessi del nostro Paese: la Federazione Europea non è nemica dell’interesse nazionale, ma ne è una sua estensione ed evoluzione naturale ed avveduta.

È sotto gli occhi di tutti la necessità di un’Europa più forte, più unita, più democratica, più giusta. Noi nel nostro piccolo faremo la nostra parte sul territorio di Vasto e Lanciano per diffondere i valori europei e federalisti, perché siamo convinti che impegnarsi costruire un’Europa federale significhi impegnarsi per garantire la libertà, la democrazia e lo sviluppo economico alle future generazioni.

Il sogno degli Stati Uniti d’Europa - conclude - è oggi più che mai concreto e necessario.