Nel vivo il 'Progetto NERD? (Non E' Roba per Donne?)' all'Università 'd'Annunzio'

Il Progetto NERD? (Non E' Roba per Donne?), realizzato dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara in collaborazione con IBM ha l'obiettivo di far avvicinare al mondo dell'informatica, e più in generale alle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica), le ragazze del terzo, quarto e quinto anno di tutte le scuole superiori (dal liceo scientifico al liceo classico, dal tecnico all'artistico, dal commerciale all'alberghiero).

Il Progetto NERD? è nato nel 2012 da una collaborazione tra IBM e il Dipartimento di Informatica dell'Università La Sapienza di Roma, e ad oggi conta la partecipazione di migliaia di studentesse provenienti da tutta Italia, ed il coinvolgimento delle Università di tutto il territorio italiano e di oltre 100 volontarie IBM.

L’informatica ha cambiato il mondo in ogni suo settore negli ultimi decenni, modificando radicalmente la nostra vita lavorativa e sociale. Eppure, le donne lasciano che gli uomini siano attori principali di questa rivoluzione. Vogliamo mostrare a tutte le ragazze che è necessario abbandonare stereotipi e pregiudizi, e convincersi che l'informatica è "roba per donne" come dimostrano tantissime storie femminili di successo del presente e del passato. L’informatica è infatti una disciplina creativa, interdisciplinare, sociale, e basata sul problem solving, attività nella quale le donne eccellono.

Il Progetto prevede una sessione plenaria e due laboratori durante i quali le ragazze, senza necessità di alcuna specifica competenza pregressa, impareranno in modo semplice, veloce e divertente a progettare e realizzare un chatbot, una delle nuove frontiere dell'Intelligenza Artificiale.

Le studentesse potranno così sperimentare cosa significa lavorare nell’informatica sotto la supervisione di tutor aziendali. Le partecipanti lavoreranno in gruppo allo sviluppo di un proprio progetto, che sarà valutato da un team di volontarie. Le vincitrici parteciperanno ad un ministage di presso le aziende partner.

La partecipazione è completamente gratuita.

Alle studentesse che parteciperanno alle attività svolte nell’ambito del progetto e che si iscriveranno ai corsi coordinati dalla Scuola di Economia verrà riconosciuto 1 CFU (Crediti Formativi Universitari) di tipo F (“Altre attività formative).

Programma del Progetto NERD?

Plenaria di apertura: 21 febbraio 2024, ore 15:00-17:00

Due laboratori: 1 e 8 marzo 2024, ore 15:00-17:00

Plenaria di Chiusura e Premiazione dei progetti migliori: 23 maggio 2024, ore 15:00-17:00

Tutti gli incontri si svolgeranno online. Registrazione presenze ore 14:30.

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile contattare la Prof.ssa Maria Chiara Meo, Presidente del Corso di Laurea in Economia e Informatica per l’Impresa, al seguente indirizzo email [email protected]

Link per partecipare