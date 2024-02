Elly Schlein torna in Abruzzo, tour elettorale in provincia di Chieti

Dopo le visite del 30 novembre a L’Aquila, del 13 gennaio nella Marsica e del 4 febbraio nel Teramano, la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein torna in Abruzzo: domenica 18 febbraio effettuerà un tour nella provincia di Chieti per supportare sia il partito che la candidatura di Luciano D’Amico a presidente della Regione.

Il programma della giornata prevede l’arrivo alle ore 12:30 al belvedere di Vasto (viale Rimembranza zona Villa comunale) per un approfondimento sulla Variante alla SS16; alle 12:45 sarà davanti all’Ex Asilo “Carlo Della Penna” (via Madonna dell’asilo) per un punto stampa e successiva visita della struttura in cui sono imminenti i lavori di riqualificazione grazie a un progetto finanziato con fondi del Pnrr.

Alle 14:10 la segretaria si sposterà alla Marina di San Vito Chietino (via Lungomare sud Ericle D’Antonio) per una visita alla Via Verde; saranno presenti anche il presidente della Provincia, i candidati alla Regione e i rappresentanti di alcune associazioni per discutere dell’emendamento cosiddetto “Casta dei trabocchi” approvato dal centrodestra in Consiglio regionale.

Schlein muoverà poi alla volta dell’Ospedale di Lanciano dove arriverà alle ore 15 per un incontro con una delegazione di medici e operatori del Cup. A seguire, sempre a Lanciano, è previsto un confronto con le forze sindacali e datoriali nella sede del partito (via Piave 67) sui temi del lavoro, con particolare riferimento all’automotive, al distretto industriale della Val di Sangro e alla sicurezza.

Alle ore 17 la segretaria arriverà a Guardiagrele (via Cavalieri 71) per un presidio davanti alla scuola che ha subìto il taglio della dirigenza ed è stata oggetto di accorpamento. Tappa successiva alle ore 18:10 a Ortona (largo Farnese 1) dove si terrà un incontro con gli operatori agricoli per discutere della crisi che sta interessando il settore. L’ultimo appuntamento è previsto alle ore 20:30 a Francavilla al mare a Palazzo Sirena (lungomare J.F. Kennedy) per un’iniziativa pubblica a conclusione della giornata.

“Siamo onorati di avere Elly Schlein in Abruzzo per la terza volta in cinque settimane - spiega il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli - perché è un segnale chiaro dell’impegno del partito a favore di Luciano D’Amico e della sua idea di buona amministrazione. I temi al centro di questa visita nel Chietino sono quelli della formazione (per contrastare la sciagurata idea governativa del dimensionamento scolastico), dell’ambiente (per la salvaguardia della Costa dei trabocchi), della sanità (maltrattata da politiche regionali scellerate), della qualità del lavoro e dell’agricoltura (che necessitano di sostegni). La segretaria ascolterà tutte le categorie interessate, cosa che non ama fare la destra, la quale preferisce evitare il confronto e decidere nel chiuso delle segrete stanze”.