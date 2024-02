Maratona oratoria nel ricordo dell'On. Nicola Carlesi a 10 anni dalla scomparsa

Nel decennale della scomparsa oltre cinquanta oratori si alterneranno nella “Maratona oratoria in ricordo dell’on. Nicola Carlesi” che si terrà il 20 febbraio a Roma, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani dalle 10:00 alle 17:00 con il presidente del Senato Ignazio La Russa e alla presenza di altre cariche politiche ed istituzionali.

Amici, colleghi di partito e di lavoro ricorderanno storie, sogni, momenti condivisi, dagli esordi di Nicola nei movimenti politici giovanili ed universitari del Movimento Sociale Italiano, fino all'esperienza in Alleanza Nazionale di cui è stato parlamentare, attraversando una lunga ed intensa vita politica ed istituzionale che lo ha visto ricoprire la carica di Direttore del Dipartimento nazionale per le politiche contro la droga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Contemporaneamente, verranno ricordati gli studi in Medicina, la specializzazione in Psichiatria, l'attività di Primario di Psichiatria presso l'Ospedale di Vasto e quella di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della Asl Lanciano Vasto, una professione vissuta come missione per gli altri, per i fragili, per gli ultimi come i malati di mente.

La professione e la politica vissute come ricerca del bene comune, l’una indissolubilmente legata all’altra.

L'iniziativa è stata promossa dalla famiglia Carlesi e dal senatore di Fratelli d'Italia Etelwardo Sigismondi e verrà introdotta dall’on. Maurizio Gasparri.

Hanno annunciato la loro partecipazione con un contributo personale gli esponenti della politica abruzzese: Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, il sen. Guido Liris, l'on. Luigi D'Eramo, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, l’on. Fabrizio Di Stefano, Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, Mauro Febbo, consigliere regionale d’Abruzzo già Presidente della Provincia di Chieti, Sabrina Bocchino, consigliere regionale d’Abruzzo già consigliere comunale di Vasto, Giuseppe Tagliente, già sindaco di Vasto, consigliere regionale e presidente del Consiglio regionale Abruzzo e presidente Nazionale FUAN, Massimo Desiati, già assessore regionale d'Abruzzo, Benigno d’Orazio, già consigliere regionale, Pierluigi Biondi, sindaco di L'Aquila, Biagio Tempesta, già sindaco di L’Aquila e consigliere regionale d’Abruzzo, Umberto Di Primio, già sindaco di Chieti, Filippo Pietrocola, già sindaco di Vasto, Lorenzo Russo, già consigliere comunale di Vasto, Marcello Michetti, già presidente del Consiglio comunale di Chieti, Nicola Traino, già assessore del Comune di Vasto, Roberto Di Virgilio, segretario Fronte della Gioventù e A.N. di Vasto, Vincenzo Suriani, consigliere comunale di Vasto, e Ilias Tsilividis, dirigente di Azione Universitaria Chieti.

E' prevista la partecipazione, tra gli altri, del ministro delle Imprese e del Made in Italy sen. Adolfo Urso, del vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Galeazzo Bignami, del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sen. Guido Castelli, e dell’on. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d’Italia.

Molti anche i medici e gli operatori dell’Ospedale di Vasto che parteciperanno all’iniziativa.

Per info e richiesta di accrediti fino ad esaurimento posti si può scrivere alla email:

[email protected].

Gli Organizzatori della Maratona Oratoria in ricordo di Nicola Carlesi