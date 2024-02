Prospero e Zinni: “La buona politica, ancora possibile per l’Abruzzo”

Venerdì sera a Chieti Francesco Prospero e Carla Zinni, candidati al Consiglio regionale di Fratelli d’Italia, hanno incontrato una partecipata platea. Al cospetto di tanti sostenitori e amici, si sono presentati e hanno raccontato, insieme al Professore dell’Università di Chieti-Pescara Antonello Canzano, l’importanza della buona politica: quella vera, che oggi sopravvive ancora e permette a chi la sposa di essere un presente e responsabile amministratore.

Canzano riconosce di aver riscontrato, soprattutto nei giovani, “una generale disaffezione nei confronti della politica. Ma siamo qui per testimoniare che la buona politica può esserci ancora, rappresentata da due giovani ben animati, con le idee chiare e le capacità necessarie per rappresentare i cittadini all’interno dei consessi istituzionali.”

Francesco Prospero ha raccontato “una politica viva, fatta di stimoli, e feconda, che rende possibile le cose. Una politica di condivisione e di visione, di lungimiranza e prospettiva, di fiducia e ascolto, di tempo speso e di risposte pronte. La buona politica che vuole guardare al futuro, investendo forze e risorse sulle generazioni future. La buona politica che deve avviare processi e progetti, piuttosto che occupare spazi. E ha sottolineato: “Qui ci portano passione e determinazione, la consapevolezza di affrontare le sfide di cui questo territorio ha bisogno: sanità, occupazione, dissesto idrogeologico, turismo, parità di genere e inclusione sociale. Senza lasciare indietro nessuno.”

Carla Zinni ha poi ribadito l’importanza di una politica fatta di presenza e coerenza e ha illustrato idee e progetti da realizzare “per rendere la nostra una terra in grado di attrarre sempre più persone, trattenere i tanti talenti e diventare volano per lo sviluppo di tutto l'Abruzzo”.

Marco Di Paolo, ex consigliere comunale, ha espresso parole di stima e fiducia nei confronti dei due giovani candidati: “Ciò che di questi ragazzi mi ha conquistato è la capacità e la voglia di fare politica in mezzo alla gente, proprio come piace a me. Sanno ancora ascoltare, e so che possiedono una coscienza e una sensibilità tale da non dimenticare mai chi rappresentano.”

Fabio Tumini, membro del Direttivo Provinciale FDI, ha sottolineato invece la necessità di recarsi alle urne il prossimo 10 marzo, per contrastare i cattivi esiti dell’astensionismo: “Stiamo vivendo un momento buio nella nostra città, ma possiamo andare oltre. Con un governo regionale amico, possiamo portare all’attenzione le nostre istanze e ottenere al contempo una collaborazione ancora più proficua con il governo nazionale.”

A chiusura dell’incontro i saluti del sindaco di Borrello Armando Di Luca che ha ribadito il sostegno ai due candidati rimarcando, altresì, l’attenzione che hanno avuto in questi anni per le problematiche delle aree interne.

Zinni e Prospero hanno infine ringraziato Nunzia Orefice che ha tradotto con linguaggio LIS l’intero incontro, permettendo quindi ad una piccola comunità locale di non udenti di partecipare all’evento. All’incontro, tra gli altri, erano presenti rappresentanti del mondo delle imprese, del volontariato e dello sport, consiglieri ed ex consiglieri dei Comuni limitrofi e il Sindaco emerito di Chieti Umberto Di Primio.