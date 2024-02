Pienone per l'apertura della campagna elettorale di Manuele Marcovecchio

Pienone all'evento “Ancora Insieme” organizzato dal consigliere regionale di Forza Italia Manuele Marcovecchio.

L’incontro, che ha letteralmente gremito il Politeama Ruzzi di Vasto, ha visto una folta partecipazione di sindaci, amministratori del territorio, militanti e sostenitori, tutti a manifestare l’entusiasmo e il pieno sostegno alla candidatura di Marcovecchio. Nel corso dell’evento, moderato da Valentina Fitti, sono intervenuti: Alessandra Notaro, consigliere comunale di Vasto, Massimiliano Zocaro, vice coordinatore provinciale di FI, l’on. Andrea Orsini in video collegamento, l’on. Nazario Pagano, coordinatore regionale del partito, la senatrice Stefania Craxi, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio in video collegamento e il giovane attivista cupellese Filippo Sammartino.

“È stata una serata meravigliosa con tanto calore di amici in questa entusiasmante campagna elettorale. La parola chiave di questi cinque anni di legislatura è sfida. Sono stati anni in cui - sottolinea Marcovecchio - ci siamo ritrovati nell’assemblea regionale con tante sfide da affrontare, tra cui la pandemia, il sostegno all’agricoltura, alle fasce più deboli e alle attività produttive, la nuova rete ospedaliera, sulla quale c’è ancora molto da fare, il potenziamento del Porto di Vasto, la legge per la riduzione del rischio sismico, la riforma sugli usi civici, la legge urbanistica del territorio, il Piano regionale integrato dei trasporti e il Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti. Oggi, la sfida di queste grandi riforme strutturali ci consente la possibilità di avere una regione moderna e proiettata nel futuro attraverso programmazione, visione e innovazione.

Mi auguro di non perdere mai il sorriso della gente che questa sera mi ha onorato della sua presenza.” Il Consigliere regionale di FI ha poi ricordato il dovere di andare a votare, evidenziando, come affermava Pericle nel lontano 461 a.c, che chi non si ‘interessa delle cosa pubblica, non solo è innocuo, ma inutile per la società.

Viva Vasto, viva la Provincia di Chieti, viva l’Abruzzo. Ringrazio la sen. Stefania Craxi, l’on. Nazario Pagano, l’on. Andrea Orsini; i sindaci e gli amministratori del territorio e tutti gli amici che sono stati presenti.”